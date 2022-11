Mãe de Andressa Urach fala sobre internação da filha e rebate genro: “Conta o motivo”

Depois que o marido de Andressa Urach, Thiago Lopes, publicou um vídeo falando sobre a internação da ex-modelo por surto psicótico, a mãe da ex-modelo usou as redes sociais para rebater o pronunciamento do genro. Em seu perfil do Instagram, Marisete De Faveri escreveu: “É fácil dizer por aí que ela surtou… Difícil é você falar a verdade! Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar a sua versão, conta o motivo também.”

Na última semana, Marisete, inclusive, já havia comentado o afastamento da filha do convívio social. “A empresária Andressa Urach, através de seus familiares, vem a público informar seu afastamento temporário por determinação médica, de suas atividades profissionais, devido a uma questão de saúde, que neste momento requer atenção integral. Em atendimento a essa determinação, ela ficará em repouso e tratamento, até que tenha sua saúde totalmente restabelecida”, escreveu.

O comunicado também pedia orações de fãs, amigos e seguidores, mas não informava o real motivo do afastamento da influenciadora, que é dona de um salão de beleza.