Maicon Paiva conta como é possível descobrir se ela está afim de você!

Saber os sinais que uma pessoa está afim, mesmo quando essa pessoa te ignora, pode ser bastante difícil. Maicon Paiva, que é Espiritualista e especialista em relacionamentos amorosos, conta que muitas pessoas o procuram com a seguinte dúvida: como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando?

Ele informa que os sinais podem ser sutis: “os sinais nem sempre são perceptíveis, às vezes a pessoa demonstra que está afim com olhares, com gestos, com a forma com que responde às mensagens, mesmo que em certos momentos pareça ignorar a outra”.

Quando uma mulher te ignora o que significa?

O Espiritualista, que também é fundador do Espaço Recomeçar, conta que há vários significados quando uma mulher te ignora. “Ela pode estar te ignorando porque não tem interesse em você, assim como pode ser porque ela não quer parecer uma pessoa fácil. Interpretar essa situação requer uma análise minuciosa, por isso, a Consulta Espiritual pode ser muito importante para lidar com casos assim”, orienta o Espiritualista.

Quando a pessoa que você gosta te ignora?

Lidar com o fato da pessoa amada estar te ignorando não é nada fácil. Maicon conta que muitas pessoas chegam até o Espaço Recomeçar e relatam: como saber se ela está afim de mim mesmo me ignorando?

A maioria das pessoas tem esperanças de que a pessoa amada está ignorando apenas para fazer joguinhos. Mas Maicon alerta: “é preciso entender de verdade essa situação, para que você não acabe se iludindo com uma situação que não existe. Para solucionar de vez esse problema, recomendo buscar ajuda espiritual e até um Trabalho Espiritual, como a Amarração Amorosa, para conquistar essa pessoa de uma vez por todas”.

O que leva uma pessoa a te ignorar?

Maicon conta que muitas coisas podem fazer com que uma pessoa ignore a outra. “Se a pessoa te ignora, é porque ela quer manter uma certa distância de intimidade entre vocês, ou está apenas testando a forma como você se comporta em relação à ela. É difícil entender essa situação sem considerar outros sinais que a pessoa pode estar dando, como olhares, o tom da conversa, entre outras coisas”, informa o Espiritualista.

Por que ela me ignora, mas vive me olhando?

No caso de uma pessoa que te ignora, mas vive te olhando, Maicon conta que há um sinal claro de que a pessoa está apenas testando a sua vontade de estar com ela. “As pessoas têm medo de se machucarem, por isso, podem acabar ignorando para ver se a pessoa está realmente disposta em correr atrás. Não é por mal, é seu instinto de proteção falando mais alto”, explica o Espiritualista.

Quanto mais desprezo, mais ela corre atrás

Por outro lado, há também a situação em que a pessoa começa a desprezar alguém e esse alguém começa a correr atrás. “Há casos em que a pessoa ignora porque não dá o devido valor ao outro. Porém, quando essa pessoa a despreza, ela passa a correr atrás. São várias situações que precisam ser estudadas com atenção através da ajuda espiritual”, explica Maicon Paiva.

