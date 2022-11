Mailza comemora convocação de Weverton para defender a Seleção Brasileira no Catar

A senadora e vice-governadora eleita Mailza Gomes (PP) comemorou a convocação do goleiro Werverton como um dos 26 jogadores do técnico Tite a defenderem a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar. “Muito feliz com a convocação. Da Baixada da Sobral para o mundo”, escreveu a política em suas redes sociais, em alusão ao fato de o atleta acreano ter saído de um dos bairros da periferia de Rio Branco.

De acordo com a senadora, a determinação e o foco do atleta enchem os acreanos de orgulho. “Você é muito merecedor e inspira jovens a acreditarem na força de seus sonhos”, escreveu. “Estamos na torcida pelo Hexa”, acrescentou.