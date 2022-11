Manchester United indica possível resposta após entrevista polêmica de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo abriu margem para sua saída do Manchester United, um movimento que já havia sido notado pela imprensa europeia durante a última janela de transferências. O português estaria buscando um time para disputar a Champions League, já que o clube inglês não havia se classificado para a competição – passou da fase de grupos na Liga Europa como segundo lugar do grupo E, atrás da Real Sociedad, e terá que enfrentar o Barcelona no playoff do torneio, no ano que vem.