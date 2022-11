Marcello Antony chora ao contar que filho era soropositivo

Marcello Antony não conseguiu segurar a emoção ao falar sobre o filho no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. O ator contou que o Francisco, que hoje tem 19 anos, era soropositivo quando foi adotado ainda bebê em 2003.

“Quando eu olhei para o Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga na época fala que é como se eu tivesse visto nele um reflexo de mim pequeno, precisando de carinho. A minha sensação foi: ‘Onde você estava esse tempo todo?’”, disse, na entrevista.

Segundo o ator, essa é a primeira vez que ele conta a história que viveu. “Eu nunca falei isso. Vou falar agora. Ele era soropositivo. Ele negativou comigo. Por isso que o médico falou assim: ‘você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qualquer momento’. E eu falei: ‘Ele pode morrer agora, mas ele é meu filho’”, disse o galã.

“Levei para casa, e ele nunca mais saiu da minha vida. (…) Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde, e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço… Em um mês era meu filho definitivo”, lembra. “Hoje ele é um garoto saudável, forte, amoroso de mais, me ensina muito, aprendo muito com ele e com os meus outros filhos” , completou.