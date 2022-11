Mark Zuckerberg anuncia demissão de mais de 11 mil pessoas na Meta

“A desaceleração macroeconômica e o aumento da concorrência fizeram com que nossa receita fosse muito menor do que eu esperava”, disse Zuckerberg em uma mensagem aos funcionários (Leia a íntegra do comunicado ao final do texto) .

Trata-se do segundo anúncio de demissões em massa entre as gigantes da tecnologia neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7,5 mil funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk , a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes.