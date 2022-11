Médium que previu morte de Guilherme de Pádua revela como ele está no plano espiritual

Guilherme de Pádua morreu no último dia 6 novembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, vítima de um infarto fulminante. A médium Monica Buonfiglio publicou um vídeo inesperado falando sobre como está o rapaz no plano espiritual.

Quando estava vivo, ele foi condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez. A profissional já havia falado há algum tempo que viu o ex-ator tendo problemas com a morte. “O mapa dele atestava a morte dele”, afirmou.

Posteriormente, a escritora disse que a Justiça humana poderia falhar, mas a divina nunca. Inclusive, ela citou a forma estranha que um pastor falou sobre a morte do criminoso, afirmando que ele não era um monstro.

“As apunhaladas que ele deu, ele também está tomando no plano espiritual. O espirita acredita que ele está em um umbral, mas para mim ele está mesmo no inferno ou no que se chama de mundo inferior”, revelou Monica.

Guilherme de Pádua estaria com medo de ser preso novamente antes de morrer

Ainda de acordo com a médium, Guilherme de Pádua estaria com muito medo de ser preso novamente. Posteriormente, a escritora disse que o rapaz está péssimo no plano espiritual e na visão dela, para sempre será assim.

Monica Buonfiglio pontuou que os aspectos do morto são todos infernais. Inclusive, revelou que ele não iria conseguir fazer contato com a família aqui. Logo depois, contou também que o coração do ex-ator seria entregue para uma entidade ruim e que na eternidade deverá pagar pelo que fez.

