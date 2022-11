Mel Maia explicita beleza de fio-dental e destaca corpaço

Em registro recente, a atriz e influenciadora Mel Maia, de 18 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni fininho de duas cores. Na ocasião, a estrela da próxima das sete ‘Vai na Fé’ destacou a sua barriguinha sarada para as lentes da câmera e conquistou mais de 2 milhões de curtidas dos internautas.

“40 graus né”, escreveu Mel Maia na legenda da publicação, esbanjando toda a sua beleza natural após um mergulho no mar do Rio de Janeiro, além de encantar com as suas coxas grossas e curvas dançantes para o registro. Nos comentários, a atriz colecionou milhares de elogios dos fãs.

“O corpo de milhões da Mel Maia”, elogiou uma seguidora primeiramente. “Mel Maia uma verdadeira deusa”, destacou uma internauta. “Essa mulher é incrivelmente linda”, escreveu outra fã da atriz, dentre várias mensagens elogiosas para a estrela da próxima novela das sete, ‘Vai na Fé’.

Vale ressaltar que Mel Maia está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador de futebol João Pedro. No último ano, ela se manifestou após a cantora MC Melody insinuar que as duas haviam vivido um affair. Ambas vieram à tona desmentir.