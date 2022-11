Mirella e Maria Venture se beijam e clima esquenta no ‘De Férias com o Ex’

O clima esquentou no “De Férias com o Ex”, edição Brasil! Em imagens divulgadas pela MTV, na madrugada desta sexta-feira, 11 de novembro, a funkeira MC Mirella e a influenciadora Maria Venture trocaram beijos entusiasmados.

Na mesma noite, Mirella também beijou Lipe Ribeiro, o que confundiu internautas pois, atualmente, o influencer está namorando. Mas, as gravações do programa já foram concluídas há um tempo, então não houve nenhuma irregularidade. Ufa!

Ainda nos vídeos divulgados com Lipe, o casal estava trocando beijos calorosos, com a cantora pedindo para ele tirar a camisa e provocando-o com os pés. Somente com essas cenas, podemos esperar uma temporada animada e picante do reality, que será lançada no dia 15 de novembro, terça-feira que vem.

Se tem um programa da MTV de extremo sucesso entre o público brasileiro com certeza é o “De Férias com o Ex”, em que os participantes são colocados em uma ilha e com o tempo seus antigos affairs vão aparecendo, e algumas temporadas contam com membros famosos.

Leia +: Mirella faz festa com muita sensualidade, selinho e bumbum de fora. Veja!

A próxima temporada se chamará “De Férias Com o Ex Caribe: Salseiro VIP”, e ocorreu uma coletiva de imprensa presencial em evento no Fabrique Club nesta terça-feira, 08 de novembro, com presença de diversos rostos que farão parte do elenco.