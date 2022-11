Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por um motorista bêbado, enquanto trocava o pneu de uma caminhonete na BR-080, em São Miguel do Araguaia, no noroeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima morreu na rodovia sem receber atendimento médico.

O acidente aconteceu na quinta-feira (3/10), no Km 390. De acordo com a corporação, a vítima fazia a troca do pneu no acostamento quando foi atingida por outro motorista, de 75 anos, que estava embriagado.