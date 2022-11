Mulher de Leonardo sobe na mesa com peça provocante: “Assanhada”

Os registros foram publicados no perfil oficial da famosa, onde ela possui mais de 4,6 milhões de seguidores. “A vida pode ser simples… É só saber apreciar as coisas certas”, escreveu a mulher de Leonardo, acrescentando a hashtag “Fazenda” em seu post.

Como de costume, Poliana Rocha conquistou milhares de elogios e mensagens carinhosas de seus fãs, amigos e admiradores. Graciele Lacerda, por exemplo, elogiou a amiga: “Linda”. O marido Leonardo, também fez questão de comentar na foto da amada: “Gata demais”. Um seguidor escreveu: “Que mulher assanhada”. Outro fã respondeu: “Ela é um espetáculo”.

Veja as fotos de Poliana Rocha, esposa de Leonardo:

No ano passado, Poliana Rocha acabou revelando uma curiosidade inusitada aos seus seguidores. Na ocasião, a mulher de Leonardo disse que seu marido citou uma mania estranha que ela tem em conversar com os cachorros de estimação.

“Gente, vou aqui tomar meu banhozinho, mas a princípio eu estava limpando cocô de cachorro. Mas tá ótimo, eu adoro. Adoro cachorro, então pra mim isso faz parte. E aí eu estava aqui conversando com o Léo no telefone, e ele falou assim pra mim: ‘Poliana, você já observou o tanto que você conversa com os cachorros?’”, iniciou a empresária.

Na sequência, a loira disse que passou a observar seu comportamento e admitiu que realmente adora conversar com seus cachorros. “E eu gente, fui observar. Às vezes vou tomar banho, vou no banheiro e na hora que eu vejo, já bati um papo com Romeu, ou com a Petra, agora com a Petrinha.”, admitiu ela.

“E eu falo assim: ‘Nossa Romeu, você não sabe o tanto que o meu dia hoje foi corrido. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo… Ele fica me olhando, sabe? Realmente eu bato esse papo mesmo”, acrescentou a famosa.