Município do Acre foi o que deu maior votação proporcional a Bolsonaro no país

O município brasileiro que mais votos proporcionais deu ao presidente não reeleito Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de domingo foi Rodrigues Alves, no interior do Acre, no Vale do Juruá. De acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 5.565 municípios brasileiros, Rodrigues Alves deu ao atual presidente 80,51% dos 6.011 votos válidos – Luís Inácio Lula da Silva, o candidato vitorioso no país, obteve por ali 19,49% dos votos – ou seja, magros 1.455 votos.

A votação proporcional de Jair Bolsonaro em Rodrigues Alves, município do segundo Estado mais bolsonarista do país (o primeiro é Roraima), onde o atual presidente ganhou em 18 das 22 cidades, desbancou até mesmo o título de Nova Pádua, interior do Rio Grande Sul. Ali, Bolsonaro obteve 77,98 pontos percentuais de diferença em relação a Lula. Foi a mesma cidade que deu a maior vitória a Bolsonaro no 1º turno de 2018 e também a Aécio Neves no 2º turno em 2014.

Votação parecida à obtida por Bolsonaro em Rodrigues Alves, segundo os mesmos números do TSE, foi dada a Lula em Guaribas, interior do Piauí. O percentual de votos obtidos pelo petista no município foi 87,72 pontos percentuais de diferença em relação a Bolsonaro. A cidade é berço de programas sociais do primeiro governo do PT no país e foi o primeiro destino de Lula depois de assumir como presidente em 2003. Além disso, o município deu a maior vitória a Fernando Haddad (PT) no 1º turno de 2018.

Lula venceu em apenas quatro municípios acreanos – Feijó, Jordão, Santa Rosa do Purus e Porto Walter. Bolsonaro, que obteve média de votação superior a 70% em todo o Acre, se não ganhou novo mandato, pode contar no futuro que venceu a eleição de domingo até mesmo em Xapuri, terra de Chico Mendes e berço do petismo ou do chamado Lulopetismo, por onde o presidente eleito anda desde a década de 1980.