Musa brasileira do OnlyFans promete suruba se EUA ganhar Copa do Mundo; veja fotos

A modelo do OnlyFans Iara Ferreira fez uma promessa ousada caso os Estados Unidos ganhem a Copa do Mundo: disponibilizar, gratuitamente, vídeos e fotos de suruba em sua página na plataforma.

Apesar de ser brasileira, a musa mora em Nova York e confessa que está torcendo para o país norte-americano. Para agradar os seguidores que curtem sexo grupal, pensou em fazer o “agrado” caso a seleção americana ganhe os jogos.

“O pessoal gosta muito de suruba, com muitos homens envolvidos. Antes, eu fazia coisas com mulheres e brinquedos sexuais. Mas agora, com amigos ‘gringos’, cada dia escolho um. Faço amizades e acabo gravando junto. Eu sempre escolho pelo tamanho do dote”, disse a musa em entrevista ao Splash, do UOL.