Musa do Caldeirão do Huck é encontrada morta em sua casa

A passista Michelle da Costa Chaga, um dos grandes nomes do Carnaval de São Paulo, foi encontrada morta na noite dessa segunda-feira (7/11) em sua casa, em Santos, litoral de São Paulo.

A família suspeita que Michelle Mibow, como a dançarina de 40 anos é conhecida, tenha sido vítima de um infarto.

De acordo com o portal G1, o marido de Michelle, que é bombeiro, chegou em casa e encontrou a dançarina caída no chão. Ele tentou reanimá-la, mas a passista acabou morrendo.

Michelle Mibow entrou nos holofotes em 2013, quando foi finalista do Musa do Caldeirão do Huck, na Rede Globo.

Ele já foi rainha de bateria da escola de samba União Imperial e da Unidos do Morro. Atualmente, atuava como madrinha de bateria da Chapa Quente.