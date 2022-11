“Não será com revanchismo que vamos tirar o Brasil da crise”, diz Cesário sobre governo Lula

Transição

No noticiário nacional de política não se fala em outra coisa que não seja a equipe de transição do presidente eleito Lula (PT). É essa turma que vai preparar o terreno para que ele assuma a nação em janeiro de 2023.

MDB

Hoje foi a vez do MDB divulgar suas indicações para o grupo: os senadores Renan Calheiros (AL) e Jader Barbalho (PA), que representarão, respectivamente, o Nordeste e o Norte do país e integrarão o Conselho Político. A senadora Simone Tebet, que estará na área de assistência social, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que ficará na área de Indústria, Comércio e Serviços. As indicações da sigla ainda precisam ser referendas por Lula.

Amazônia

Mas não é só em Brasília que as discussões sobre a transição estão acontecendo, pelas bandas de cá, da Amazônia, as articulações estão a 100km/h. Hoje mesmo o presidente do PT do Acre, Cesário Braga, e o deputado federal Léo de Brito participaram de uma reunião do Fórum da Amazônia do Partido dos Trabalhadores (órgão constituído por presidentes estaduais, parlamentares federais e membros do diretório nacional da região Amazônica).

Objetivo

O objetivo do encontro, segundo comunicado oficial emitido pelo PT do Acre, foi discutir o processo de transição do governo Lula. “Visando assegurar uma participação mais ampla do PT na transição, foi deliberado que cada direção estadual do PT da Amazônia indique representantes para participarem dos grupos técnicos da transição”, diz trecho do comunicado.

Indicado

Pelo Acre, o deputado Léo de Brito foi indicado por Cesário para participar do conselho político do Fórum, que vai requerer aos coordenadores da transição, ainda esta semana, a criação de uma secretaria específica para tratar sobre a região Amazônica e a necessidade de políticas específicas em cada ministério. “Além de contribuir com a transição de governo, (o fórum) também debaterá sobre os espaços estratégicos do governo federal em cada estado”, finaliza o documento.

Sozinho

Até o momento, o único acreano que se tem conhecimento que vai integrar um dos grupos da equipe de transição é o ex-governador Binho Marques, que estará na equipe da educação.

Estadista

Perguntei ao presidente do PT regional, Cesário Braga, se o governo Lula pode implicar algum tipo de revanchismo para o Acre, já que o estado figurou entre uma das unidades da federação em que Bolsonaro (PL) mais foi votado proporcionalmente. A resposta foi clara: “As eleições acabaram e Lula é um estadista. Não será com revanchismo que vamos tirar o Brasil da crise que Bolsonaro nos enfiou”.

Investimento

À coluna, Cesário apontou os setores do Acre que mais devem ver investimentos no governo Lula. “Lula já anunciou que o minha casa minha vida será um dos carros chefes do governo, então habitações populares é um dos setores, outro central é infraestrutura, os governos do PT foram quem mais investiram no Acre e dessa vez não será diferente. Além disso tem a valorização do salário mínimo que Lula já quer que cresça acima da inflação nesse início de governo, o bolsa família que vai pagar R$ 600,00 mais R$ 150,00 por filho menor de 6 anos, a correção da tabela do imposto de renda com isenção de quem ganha até 5.000 reais, o refinanciamento das dívidas para fomentar o crédito, enfim, uma política econômica que vai fazer o dinheiro girar ainda mais no nosso estado”, concluiu.

Ministérios

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já tem o número de ministérios que quer para a sua sigla desembarcar de vez na base de Lula: dois. Mais um claro sinal de que o papel de interlocutor entre os governos Lula e Gladson (PP) deve mesmo ficar com o senador Sérgio Petecão (PSD).

Adeus

Hoje foi dia da música brasileira se despedir de uma das suas maiores intérpretes, a baiana Gal Costa. A cantora morreu em São Paulo, aos 77 anos. A música brasileira perde uma de suas principais vozes. Vai em paz!