Nicole Bahls escolhe calcinha mais transparente de sua coleção para o fim de semana: “É nova”

Temperatura subiu! Nicole Bahls aproveitou a sexta-feira (11) pra divulgar um novo clique para a alegria de seus fãs e, como sempre, deu o que falar nas redes sociais. A ex-panicat surgiu mostrando seu look para “sextar” e não economizou na ousadia ao posar exibindo toda sua boa forma!

A modelo apostou num conjunto de lingerie no tom rosa queimado, que destacou ainda mais o bronzeado de milhões da musa na ocasião. Como sempre, Nicole surpreendeu os seguidores do Instagram com seu corpão sarado, que rendeu diversos elogios nos comentários da publicação.

“Não consegui nem prestar atenção em mais nada com esse corpão escultural”, babou um seguidor nos comentários da publicação. “Essa mulher é uma completa exuberância de tão bonita”, disparou outro internauta, deixando diversos emojis de coração em seu comentário. Confira o clique: