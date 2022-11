‘Nunca me senti tão livre’, diz mulher presa por matar marido e esconder corpo em freezer

Uma mulher de 40 anos foi presa na segunda-feira, 21, suspeita de matar o companheiro e esconder o corpo dele dentro de um freezer em Lacerdópolis, no oeste de Santa Catarina. O corpo do motorista de caminhão Valdemir Hoeckler, de 52 anos, foi localizado na noite do último sábado, 19, no imóvel em que ele e a esposa viviam. Na segunda, Claudia Tavares Hoeckler se apresentou na delegacia.

Antes de se entregar à polícia, Claudia deu entrevista ao canal no YouTube do roteirista Roberto Ribeiro, ex-apresentador do Programa Investigação Criminal. Ela afirmou que sofria constantes agressões físicas, verbais e sexuais do marido e confessou o crime, dando detalhes de como o matou e de como era a vida com ele. Ela também alegou que sofria muitas ameaças de morte.

- Publicidade-

Leia mais em Terra.