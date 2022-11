O que fazer com seu pet quando viajar e não puder levá-lo? Veja algumas alternativas!

Atualmente, os animais de estimação são vistos como parte da família na maioria dos lares. A cada dia, a consideração por eles aumenta e eles se tornam cada vez mais importantes. Porém, com as festas e as datas comemorativas de fim de ano chegando, é muito comum que as pessoas estejam querendo viajar ou já tenham suas viagens marcadas, mas muitas vezes não sabem o que fazer com os seus bichinhos nesse momento.

Pensando nisso, neste artigo vamos falar sobre o que fazer quando não se pode levar o pet para viajar. De fato, essa pode ser uma tarefa de partir o coração, visto que eles sempre animam os seus donos e costumam ser a alegria dos locais em que estiverem, fazendo com que as pessoas queiram estar sempre perto deles e não deixá-los sozinhos. Assim, neste artigo, vamos te ajudar a escolher as melhores alternativas.

Primeiramente, é importante dizer que deixá-los sozinhos não é uma opção, pois pode ser algo muito perigoso para os animais de estimação e acarretar diversas consequências. Entre tais consequências, está: problemas de saúde como a anorexia, pois é muito comum que eles fiquem tristes quando estão sozinhos e deixem de comer; dificuldade para fazer as próprias necessidades (cocô e xixi); e aumento do risco de acidentes, pois sem ninguém por perto para vigiá-los, eles podem fazer aquilo que quiserem, como morder fios ou derrubar objetos perigosos.

