Oficina de Estudos de Interpretação Teatral é ministrada na Ufac

Com objetivo de realizar um trabalho de investigação embasado no método naturalista de Constantin Stanislavski, a Oficina de Estudos de Interpretação Teatral é ministrada entre os dias 16 a 29 de novembro, no Bloco de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (Ufac) e através da plataforma Google Meet.

O foco nos aspectos físicos, psicológicos e sociais da personagem, onde os estudos de observação, interpretação, improvisação e criação serão exercícios individuais que deverão acompanhar todo o processo de formação da oficina, possibilitando aos participantes uma imersão não somente no conhecimento teórico, mas principalmente na vivência prática, experimental, sensível e estética da preparação do ator.

O curso está disponível para 20 pessoas, sendo jovens a partir de 15 anos e adultos. As inscrições são de 01 a 15 de novembro de 2022, através do link https://abrir.link/usVLY na página do Instagram @cia.visseversa.

O público-alvo são atrizes, atores, estudantes de teatro, artistas em geral e a comunidade e a mediadora será Claudia Toledo, com carga horária de 30h.

O projeto foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e parceria FETAC, Incubadora de Projetos Culturais, Ufac.