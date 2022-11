Olympique pede alto, mas Flamengo está disposto a fazer de Gerson a maior compra de sua história

O frisson da torcida com a negociação é proporcional ao esforço que o Flamengo está disposto a fazer pela volta de Gerson. Em caso de acerto, os valores envolvidos na negociação para a volta do volante representariam a maior compra da história do clube: cerca de 20 milhões de euros (R$ 103,6 milhões).

Os franceses já aceitaram caminhar para um desfecho positivo da negociação, mas deixaram claro que desejam o valor mais próximo possível do fixo pago a um ano (justamente os 20 milhões de euros). Com gatilhos por todas as metas alcançadas na primeira temporada, o montante já supera os 25 milhões de euros.

Gerson já deu o ok para a negociação e tem acerto encaminhado para um contrato de cinco anos. Nas tratativas com o presidente do clube francês, Pablo Longoria, o Flamengo indica abatimento dos 6,5 milhões de euros que ainda teria para receber nos próximos anos.

Desta maneira, o investimento seria em torno de 13,5 milhões de euros parcelados até 2026. As tratativas caminham em bom tom e as partes estão otimistas no acerto.