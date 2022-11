Operação da PRF, PM e Força Nacional prede oito pessoas em Rondônia neste domingo

Uma operação conjunta entre a tropa de choque da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar de Rondônia e a Força Nacional prendeu oito pessoas na manhã deste domingo (20).

As prisões aconteceram após um caminhão do grupo Irmãos Gonçalves ser incendiado e saqueado, ônibus com pneus furados, além de uma série de vandalismo que vem prejudicando e aterrorizando que se atreve a viajar na BR-364.

Um caminhoneiro que viajava pela rodovia foi atingido com uma pedrada na cabeça.

“Segundo a PRF, em várias regiões foram registradas ações extremistas: em Porto Velho, na Ponta do Abunã, alguns ônibus tiveram pneus furados e houve ameaça de depredação. No município de Ariquemes, um comboio de caminhões foi incendiado e teve parte da carga saqueada. Na cidade de Vilhena, um caminhoneiro foi agredido com uma pedrada na cabeça”, informa o site Rondoniaagora.