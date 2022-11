Organização do Verde Vida Day agradece o apoio dos patrocinadores

O maior evento esportivo do Acre, o Verde Vida Day, realizado nos dias 5 e 6 de novembro, na Arena Life, em Rio Branco, é sucesso de público e de competidores. Segundo a organização, mais de 450 atletas participam do torneio com várias modalidades. O saldo positivo também é evidenciado pelos patrocinadores que apoiaram a competição.

“Iniciamos esse evento em 2017, quanto tínhamos nove anos de Verde Vida, com atividades esportivas, como as corridas de rua. Em 2019, quando a farmácia fez 11 anos, resolvemos fazer o Verde Vida Day, com a apresentação de outros esportes. Paramos por conta da pandemia, e retornamos em 2022, quando estamos comemorando 14 anos”, disse Miguel Freitas, organizador do Verde Vida Day.

Ele enfatizou sobre a importância do apoio dos patrocinadores. “Ficamos preocupados em entregar o melhor para o nosso público e atletas. Graças a Deus que tivemos o apoio de todos esses parceiros, que, com certeza, estarão com a gente nos próximos eventos. Aqui é um ambiente para toda família”, ressaltou Freitas.