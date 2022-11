Palavras que machucam: veja quais signos não têm papas na língua

A palavra pronunciada não pode ser tomada de volta. Age como uma flecha: é poderosa e pode ferir. As pessoas de alguns signos parecem desconhecer o poder delas e, por vezes, usam algumas que machucam bastante aqueles que estão por perto. Não é à toa que são considerados donos de uma língua feroz. Será que o seu está na lista?

A depender do seu uso, as palavras podem confortar, servir de orientação e trazer paz por meio das mensagens positivas. Por outro lado, quando usadas na intenção de ferir, elas podem causar mágoas eternas. Mesmo sabendo disso, alguns grupos astrológicos não poupam nas escolhas e podem até destruir os relacionamentos.

Palavras que machucam

Nós poderíamos tentar dizer isso com “jeito”, mas o fato não mudaria. Os signos que serão citados abaixo são reconhecidos por se mostrarem agressivos na fala e até nas mensagens escritas. Eles agem por impulso e usam palavras que magoam o outro. Acontece de nem perceberem o que fazem, de tão natural que é.

Veja quem são:

1. Escorpião

A pessoa de Escorpião ofende de várias formas, inclusive, propositalmente. Se não gosta de alguém, faz questão de deixar isso bem claro. Se o alvo das falas é alguém por quem o escorpiano sente rancor, a “violência” é certa. São pessoas vingativas e que conseguem agir com sutileza só quando querem. Eles não fazem questão de mudar.

2. Virgem

São secos, muitas vezes são vistos com um péssimo humor e acabam passando por pessoas grossas e sem educação. A pessoa de Virgem machuca quem mais ama ao usar os termos errados ao se expressar. O pior é que ela faz isso com muita frequência! É diferente de Escorpião, pelo menos, pois sempre fazem isso de forma proposital.

3. Gêmeos

Os geminianos também estão entre os signos do zodíaco destrutivos e que não costumam se importar com os sentimentos dos outros. Eles se importam tanto com a própria felicidade que sequer consideram o que vale para os demais. O que dizem da boca para fora deixa grandes feridas emocionais, que podem ser sentidas com muita dor.