“Pantera Negra: Wakanda Forever” estreia no Cine Araújo

A espera por “Pantera Negra: Wakanda Forever” encerra nesta quarta-feira, 9, dia que o filme pré-estreia no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, sendo que a estreia ocorre dia 10, quinta-feira. O longa volta aos cinemas após quatro da estreia do primeiro filme e dois anos após o falecimento do ator Chadwick Boseman, o T’Challa.

O foco do segundo filme são os personagens em volta do Pantera Negra. Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milage que lutam para proteger a nação fragilizada de outros países após a morte de T’Challa. Enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo, a família e amigos do falecido rei precisam se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o), integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross (Martin Freeman).

Além de “Adão Negro” e “Lilo, Lilo, Crocodilo”, “One Piece Film – Red” e “A Luz do Demônio” continuam em cartaz.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 19h

SALA 01 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 21h30

____________________________________

SALA 02 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 18h e 21h05

SALA 02 – (2D) – LILO, LILO, CROCODILO – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 107 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 15h45

____________________________________

SALA 03 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 20h30

SALA 03 – (2D) – A LUZ DO DEMÔNIO – LEGENDADO

TERROR – 94 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 16h30 e 18h30

____________________________________

SALA 04 – (3D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 18h e 21h15

SALA 04 – (2D) – ONE PIECE FILM – RED – DUBLADO

ANIME – 115 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 15h

____________________________________

SALA 05 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 18h25 e 21h30

SALA 06 – (2D) – ONE PIECE FILM – RED – DUBLADO

ANIME – 115 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 16h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – DUBLADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 19h

SALA 06 – (2D) – PANTERA NEGRA: WAKANDA FOREVER – LEGENDADO

Ação/Aventura – 161 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 22h

SALA 06 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUARTA-FEIRA: 16h30

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIA