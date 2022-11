Paolla Oliveira surge com peça curtinha e empolga: “Como é linda”

Na tarde desta segunda-feira (7), Paolla Oliveira usou as redes sociais para mostrar alguns cliques que fez com famosos da Globo.

Na ocasião, a atriz surgiu com um vestido bem curtinho que destacou seu corpão em forma. O registro foi feito durante a gravação da campanha de fim de ano da Globo, que aconteceu na semana passada.

Graças aos cliques, a musa recebeu uma enxurrada de comentários dos fãs. “Eita como é linda”, disse uma pessoa. “Fiquei completamente apaixonado”, revelou um outro fã. “Rainha”, comentou ainda uma terceira pessoa. Vira e mexe a famosa esbanja beleza nas fotos que compartilha nas redes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Rumores sobre separação

Em tempo, Paolla foi questionada nas redes sobre um possível término com o cantor Diogo Nogueira. Os internautas desconfiaram do afastamento por conta do ritmo de publicações de fotos dos dois juntos, que diminuiu bastante.

A musa aproveitou para mostrar um clique bem romântico com o boy, onde negou os boatos e ainda mandou um recado.

“Que pena que a felicidade de um relacionamento para muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença online. Que maravilha que, para a gente, não é. Nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas para quem precisa delas por qualquer motivo, estão aí. Good vibes”, disparou.

Reflexão sobre vida pessoal

Recentemente, a atriz da Globo conversou com a revista Glamour, onde lamentou o fato de as pessoas opinarem sobre a vida íntima dos outros. Ela abriu o jogo sobre sua carreira de atriz e também sobre exposição da vida pessoal.

“Hoje não ligo tanto para exposições, dou mais valor para o que eu penso sobre determinados assuntos. E, de verdade, acho muito chato as pessoas serem cheias de opinião sobre a vida dos outros, isso não só em relação a mim. Eu procuro ser discreta como sempre fui, mas tenho me permitido dividir um pouco mais dos momentos que não eram tão expostos antes”, falou ela.

Moda como expressão e arte

Paolla também comentou, na mesma entrevista, sobre a sua relação pessoal com a moda, já que a musa afirma ter uma forma de olhar a moda como expressão e arte.

“Gosto de olhar a moda como forma de expressão e arte. Tento sempre acompanhar as mudanças de tendências, mas sempre adaptando ao meu estilo. Deixar a moda fazer parte da minha vida mais naturalmente tem a ver com segurança”, disse Oliveira.