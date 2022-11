Pastor que orava e cantava pelas ruas de Sena se despede da cidade: “Gratidão”

Após passar cinco anos atuando na cidade de Sena Madureira, o pastor Gilmar se mudou repentinamente para outro Estado. Nos últimos dias, foram ventilados vários comentários de que ele teria sido preso, versão essa improcedente já que o pastor gravou um vídeo direcionado aos munícipes confirmando que já se encontra em outro local para pregar a palavra de Deus. No entanto, no vídeo, ele não diz nem o nome do município nem do Estado em que vive atualmente.

O pastor Gilmar ganhou bastante notoriedade em Sena Madureira por pregar a palavra de Deus nas Ruas, ao ar livre, no sol ou na chuva.

Segundo ele, no tempo em que esteve em Sena Madureira, ao menos 520 pessoas se renderam aos pés de Cristo, por meio de suas pregações.

Confira o vídeo gravado pelo pastor e direcionado aos senamadureirenses: