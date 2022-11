PM prende jovem acusado de ter matado “Tanaca” na Baixada da Sobral

Edson Júnior Leite, 24 anos, foi preso acusado de homícidio na noite desta quarta-feira (23), na rua 16 de Julho, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina, quando recebeu uma denúncia anônima informando que Júnior estava em uma boca de fumo próximo a uma escola no bairro Boa União, e que ele seria um dos acusados de ter participado da morte de William Borges Soares, de 29 anos, vulgo “Tanaca”, e também de ter tentado matar Antônio Railan e Gleison Carmo a tiros. O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira.

De posse da denúncia, os militares realizaram um cerca policial e conseguiram entrar na residência onde Júnior estava escondido. No local, o preso negou participação no crime, mas foi verificado que o acusado já possuía um mandado de prisão em aberto, que naquele momento foi cumprido. O jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.