Na manhã deste sábado, por volta das 10 horas, durante patrulhamento na BR 364 no município de Bujari, a PRF abordou uma caminhonete que transitava na rodovia e após as verificações ficou constatada a presença de 1 pistola 9 mm, 1 carregador e 9 munições de 9 mm no interior do veículo.

Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma de fogo e conduzida para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil em Rio Branco-AC, juntamente com a arma, o carregador e as munições apreendidas.