Prima de Daniella Perez rebate acusação de viúva de Guilherme de Pádua

De acordo com Barbara, Juliana “extrapolou todos os limites” com a publicação do vídeo. A prima de Daniella afirma que Lacerda postou imagens onde um ator “fala mentiras” sobre a filha de Glória Perez, morta em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme e Paula Thomaz, esposa do ex-ator na época.

“Ela [Juliana] enterrou o marido dela às duas da tarde. Às cinco, ela estava postando um vídeo de um cara, uma produção que eles fizeram, não sei se um ator, amigo, familiar, fiel da igreja, não me importa quem seja, mas uma pessoa que se dignou a fazer esse papel ridículo de vir a público falar mentiras, acusar uma vítima que foi esfaqueada da maneira que ela foi, que perdeu a vida aos 22 anos, destruindo uma família inteira, os sonhos dela, destruindo tudo que ela poderia ter sido, por covardia de um casal doido, psicopata, sem o menor senso de nada”, disparou Bárbara.