Kathleen Makloren, prima do ex-deputado estadual e vereador de Sena Madureira, Gilberto Diniz, divulgou no Instagram a última foto do parlamentar em vida.

“Essa foto foi de hoje. Meu primo, Deus sabe tudo. Vou sempre guardar você no meu coração”, escreveu Kathleen.

Gilberto morreu na noite desta terça após passar uma cirurgia no coração em um hospital na cidade de Goiânia, capital de Goiás.