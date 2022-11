Programa de Estímulo à Construção Civil tem mais R$ 4,8 milhões em obra

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) sediou na manhã desta sexta-feira, 4 de novembro, a assinatura de 27 ordens de serviço para obras de pequeno porte que fazem parte do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC-GER). As intervenções serão feitas em instituições e repartições públicas do estado com investimento de aproximadamente R$ 4,8 milhões.

De acordo com o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, as obras contemplam empresas da construção civil de diferentes municípios e devem gerar pelo menos 300 empregos diretos. “O PEC GER contempla todas as regiões do estado, melhora a infraestrutura das instituições do governo e também vai aquecer a cadeia da construção civil neste período de fim de ano”, ressaltou.

Mesquita destacou, ainda, que o PEC GER, instituído por iniciativa da FIEAC em parceria com Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado (Sinduscon) e governo do Acre, é gerido por um comitê que reúne Seict, Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur).

Para o presidente da FIEAC, José Adriano, a intenção é multiplicar a quantidade de postos de trabalho na construção civil, principalmente no período de fim de ano. “O PEC GER representa muito e tem um alcance social extremamente relevante. O Programa tem um formato, com limite máximo de obras de R$ 400 mil, que prioriza as micro e pequenas empresas locais. Precisamos estender essa lei às gestões municipais para termos ainda mais oportunidades para as pessoas que buscam vagas no mercado de trabalho”, assinalou.

Também estiveram presentes na solenidade a senadora e vice-governadora eleita, Mailza Gomes; o deputado federal e senador eleito, Alan Rick; o deputado estadual Pedro Longo; o secretário Assurbanípal Mesquita (Seict); o presidente do Sindicato das Indústrias Cerâmicas do Estado do Acre (Sindicer), Marcio Agiolfi; além de outras autoridades políticas, empresariais e diretores da FIEAC.