Ufac promove III Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural

Entre os dias 21 e 24 de novembro ocorre, em Rio Branco, o III Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural: práticas e desaprendizagens. Durante os dias de evento, a programação conta com palestras, mesas-redondas, oficinas e espetáculos nos espaços da Universidade Federal do Acre (Ufac) e no teatro do SESC – centro.

Realizado pela Ufac, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRN) e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o evento tem o objetivo de debater e apresentar práticas de acessibilidade cultural nas artes cênicas.

As inscrições podem ser feitas de maneira online no link: https://forms.gle/2ywXhBAo5CYZ8ydq5. Mais Informações sobre o evento serão divulgadas no Instagram: @artesacessibilidade

Os convidados confirmados para o Encontro são: Jessica Teixeira (CE), Ariadne Antico (SP), Mona Rimbuki (SP), Ana Mae Barbosa (SP), Renata Mara (MG), Renata Rezende (BSB), Gislana Vale (CE), Marcia Berselli (RS), Carolina Teixeira (RN), Jefferson Fernandes (RN), Joana Ribeiro (RJ), Silvia Wolff (RS), dentre outros.

Além disso, toda a programação conta com interpretes de Libras.

Serviço:

Email: [email protected]

Instagram: @artesacessibilidade