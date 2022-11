Rapaz é flagrado em sexo com a namorada e acaba perseguido nu pelo sogro

Um homem agrediu um adolescente de 17 anos, seu genro, após flagrá-lo transando com a filha, dentro da sua casa, na madrugada deste sábado (26), em Cuiabá.

Ele fugiu da residência nu e foi perseguido pelo sogro, pela Avenida do CPA. O homem chegou a atirar três vezes contra o menor, que ficou escondido debaixo de um carro por 1h, até entrar no Hotel Taiamã.

De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários do hotel acionaram a Polícia Militar após o adolescente entrar no local sem roupa e informar que foi agredido pelo sogro. Os funcionários o esconderam no banheiro.

Em seguida, conforme os funcionários, o homem apareceu no hotel bastante alterando, batendo no balcão e mandando dizer onde o adolescente estava “senão iriam ver com ele”.

Diante da negativa dos funcionários, o homem foi embora.

Quando os militares chegaram no local, o menor contou que mantém um relacionamento amigável com a filha do suspeito e que, inclusive, as famílias de ambos se conhecem.

Segundo ele, nessa madrugada, a namorada pediu que ele fosse até sua casa e os dois começaram a ter relações sexuais dentro do seu quarto.

Em um determinado momento, o pai dela começou a bater na porta. Ele se escondeu para que a namorada abriu.

Desconfiado, o homem pegou o celular da filha e passou a ligar para ele, momento em que o encontrou e começou a agredi-lo.

Conforme o adolescente, o sogro chegou a quebrar um cabo de vassoura nas suas costas.

Os policiais foram até a casa do acusado, mas não o encontraram.