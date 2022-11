Raridade: casal encontra ‘bolo de sucuri’ acasalando às margens do rio; VÍDEO

Um casal foi surpreendido enquanto pescavam juntos no Rio Paraná, em Altônia, localizado no noroeste do Paraná. Enquanto passavam pela margem do rio, a dupla se assustou ao avistar um amontoado de sucuris.

No vídeo, gravado no fim de outubro, o casal aparece passando pelo local, aparentemente tranquilo, quando viram cerca de 14 cobras juntas. “Vai, amor. Estou com medo! Vanderlei, você está indo muito perto, estou com medo”, disse a mulher.

Clique aqui e veja o vídeo.

Matheus Rabello, médico veterinário especializado em animais silvestres e exóticos e proprietário da clínica veterinária Exotic Life, explica que o momento flagrado pelo casal se trata de um fenômeno reprodutivo comum entre a espécie sucuri verde.

“Algumas outras serpentes também tem esse hábito, que é a fêmea, que é muito maior do que os machos, podendo chegar a ter 30 a 40 vezes o tamanho e o peso de um macho, ter contato com vários machos para fazer o acasalamento”, explica.

Outro fato curioso, segundo o médico veterinário, é que após o acasalamento, pode ocorrer da fêmea se alimentar do próprio macho. “Essas fêmeas, durante o processo reprodutivo, ficam cerca de 7 a 9 meses sem se alimentar depois que acasalam, então pode acontecer, inclusive, dela se alimentar de algum desses machos, é um processo natural”, conta.

Para evitar acidentes, Rabello alerta que, caso presencie alguma cena parecida, evite chegar perto dos animais. “Evite ao máximo o contato com animais de vida livre dessa natureza, porque no melhor dos cenários você vai prejudicar o processo reprodutivo natural, prejudicar um evento magnífico como esse, ou acabar se acidentando, então o ideal é que nunca chegue perto”, explica.