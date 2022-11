Rita Guedes surge com corpaço à mostra; veja as fotos

Famosa após atuar em Alma Gêmea, novela de sucesso escrita por Walcyr Carrasco, a atriz Rita Guedes foi flagrada no Rio de Janeiro de maneira inusitada e sensual. Na ocasião, ela estava saindo da praia da Barra, no Rio de Janeiro, após um dia de lazer.

Em resumo, a loira que tem 50 anos, foi cercada de elogios nas redes sociais, já que apareceu com uma peça preta bem fininha, que valorizou ainda mais o seu corpão sarado e cheio de curvas. Simpática com o paparazzi, ela acenou e roubou a cena.

“Mulher de Deus, o tempo passa e ela continua só a melhorar”, disse um rapaz. “É tão bom a gente ser fã dessa beldade”, revelou o segundo marmanjo. “Coisa mais linda de nossas vidas”, disparou o último.

Confira o flagra de Rita Guedes na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro:

Quem acompanha a carreira de Rita Guedes, sabe que a artista sempre faz relatos pessoais. Na ocasião, durante uma participação no programa Canal Rap 77, no Youtube, a musa disse que enfrentou momentos complicados com depressão e ansiedade.

“Eu esqueci de mim, de me cuidar e me conectar comigo mesma. Acho que foi isso, porque eu terminei a novela “Alma Gêmea”, aí eu tinha lançado a revista Playboy. Eu comecei a fazer tanta coisa ao mesmo tempo… Na verdade, eu não tinha tempo para dormir. Eu estava fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo e viajando. Eu acho que eu fui juntando tudo e eu quase não dormia. Quase não me alimentava direito. Acordava no meio da noite para viajar. Então, acho que, depois que terminou tudo isso, eu tive pânico. E foi uma coisa assim muito ruim, horrorosa”, afirmou ela.

Na conversa, Rita pontuou que lidava com momentos de pânico e sensação de morte a todo instante. “Eu achava que eu tinha que ir embora (de um lugar) senão eu ia morrer ou alguém iria morrer. Eu lembro que eu estava uma vez no salão fazendo o cabelo e, no meio do cabelo, eu tirei tudo e falei: “Preciso ir embora. “Ninguém entendeu nada. Eu saí e entrei no primeiro táxi. Aí consegui me acalmar. Era uma onda que vinha e era uma coisa incontrolável. E foi engraçado que, claro, eu tomei remédios e tal”, relatou ela.