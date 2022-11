Roberto Dinamite joga partida decisiva em defesa da própria vida

O ex-jogador de futebol e ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro Roberto Carlos de Oliveira, o “Roberto Dinamite”, ídolo da torcida do Vasco da Gama, joga uma partida decisiva nos últimos em defesa da própria vida. Aos 68 anos de idade, o ex-jogador luta contra um câncer segundo foi revelado num vídeo que viralizou na Internet neste sábado (5), em que o ex-atleta aparece caminhando com dificuldade num hospital no Rio, com uma sonda no nariz. Não há informações sobre a localização do câncer.

“Roberto Dinamite” vive seu drama particular no mesmo momento em que o time o clube do qual foi presidente joga outra partida decisiva, no domingo (6), contra o Ituano, de São Paulo, pela Série B. Se vencer a partida, o Vasco voltaria à primeira divisão do futebol brasileiro, a série “A”.

No vídeo, o ex-atleta aparece com imagens devastadoras, abatido e andando lentamente. Na imprensa esportiva, fãs do futebol de diferentes torcidas se comoveram com a imagem, desejando melhoras ao ídolo.