Saiba como será definido se Neymar joga contra a Suíça após entorse

A afirmação de Tite de que Neymar jogará a Copa do Mundo tranquilizou a torcida, mas as etapas para que o jogador tenha a participação nos próximos jogos definida dependem de um passo a passo médico que ainda deixa dúvidas sobre a presença do camisa 10 diante da Suíça, segunda-feira.

A chance de corte é próxima de zero, mas a ida para a segunda partida passa pelo diagnóstico do grau de entorse no tornozelo direito. E para que haja clareza nele é preciso que Neymar relate como se sente em relação a dores no local quando acordar nesta sexta-feira. A partir daí o departamento médico da seleção terá um cronograma a cumprir.