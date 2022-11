Sandy abre o jogo sobre suposta rivalidade com Wanessa Camargo

Recentemente, Sandy lançou o álbum Nós, Vós, Eles 2 e contou com a presença de Wanessa Camargo na faixa Leve. Durante a sua participação no Fantástico, da Globo, a ex-dupla de Júnior Lima abriu o jogo sobre uma suposta rivalidade com a filha de Zezé di Camargo.

“Quando fiz essa música, a Wanessa me veio na cabeça no mesmo momento. E, quando eu mostrei, ela se emocionou tanto, falou: ‘Nossa, vamos quebrar essa imagem que as pessoas têm antiga dessa nossa rivalidade falsa que criaram’”, contou Sandy, na entrevista que vai ao ar no próximo domingo (6/11).

Durante o papo, a cantora aproveitou para falar sobre a sua carreira, que já completa 32 anos. “Já tive muitas fases na minha carreira. São 32 anos. Eu sinto como se eu tivesse tido alguns recomeços. Tive a carreira com meu irmão por 17 anos, fiquei dois anos afastada e aí comecei uma carreira solo em 2010”, relatou.

Sandy, por fim, relembrou a sensação de voltar a cantar. “Foi muita ansiedade, um nervoso, não sabia qual era o meu lugar. Aí depois engravidei, parei para ter filho. Não sabia como ser mãe e ser artista ao mesmo tempo”, completou.