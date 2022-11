Saudade? Zilu posta foto antiga de viagem abraçada a Zezé Di Camargo

Na quinta-feira, 3 de novembro, Zilu revirou o baú de fotos e compartilhou nas redes sociais lembranças do passado. A empresária recordou uma viagem em família aos Estados Unidos em que aparece abraçada ao ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo.

“Você nunca foi para Disney em família quando tava casada? Fomos várias vezes. Meus filhos sempre foram apaixonados na Disney”, escreveu.

No clique, além de Zilu e Zezé, estão os três filhos do então casal: Wanessa, Camilla e Igor. Na sequência, ela compartilhou outra recordações, no caso mais recente, após sua separação do cantor.

ZEZÉ DI CAMARGO FALA DA DADO DOLABELLA

Zezé Di Camargo falou abertamente sobre o namoro entre Wanessa e Dado Dolabella. Sem rodeios, o cantor admitiu que no passado se posicionou contra a relação da filha com o músico, explicando que o romance “dava muita confusão”.

“O Dado, na primeira vez que estiveram juntos, eu não aprovei, eram muito jovens. Não aprovei, assim, não fiquei feliz porque dava muita confusão… Hoje, me parece que estão em outro universo, a cabeça é outra… Eu quero que ele faça minha filha feliz. A gente, que tem filha, torce para que seja alguém do bem. A vida entre um homem e uma mulher, os dois sozinhos, a vida é só deles”, disse.

“A gente tem que colocar as mãos para o céu para ter uma pessoa do bem, que vai dar carinho e tudo. A vida é assim, eu tenho que estar bem com todo mundo, é a minha família”, acrescentou o sertanejo, em um bate-papo ao podcast do ex-jogador e cunhado Denílson, o Denílson Show.

Wanessa e Dado estão juntos novamente após 20 anos separados. Entre idas e vindas, eles começaram a namorar em 2000 e terminaram definitivamente em 2004. Depois, a cantora se casou com o empresário Marcus Buaiz, com quem ficou 17 anos. Da união, nasceram dois meninos, José Marcus e João Francisco.

E ao que tudo indica, a relação entre Zezé e Dado anda muito bem. No dia 13 de o mês passado, Dado foi flagrado fazendo um gesto de admiração no sogro que se apresentou durante um show. Em vídeos que circulam nas redes sociais, Dado se sentou na frente do palco e, assim que Zezé Di Camargo o cumprimentou, ele beijou a mão do cantor.