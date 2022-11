Senador Petecão “destrava” mais de R$ 16 milhões para obras em Rio Branco

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta sexta-feira (4), em Brasília, com o chefe da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Rio Branco, Valtinho José, para tratar sobre recursos investidos na capital do Acre. São mais de R$ 16 milhões que serão integralmente designados a obras que vão desde a pavimentação e recapeamento de vias à drenagem subterrânea.

Dos R$ 16,3 milhões, quase R$ 5 milhões serão investidos na urbanização dos corredores de transporte coletivo nos Bairros Vitória, Eldorado, Chico Mendes, Rui Lino e Mocinha Magalhães. R$ 3 milhões vão para a pavimentação e recapeamento de vias nos Bairros Vila Acre, Benfica, Portal da Amazônia e Bahia Nova; e R$ 1 milhão para a drenagem e pavimentação asfáltica.

“Além de destinar os recursos, trabalhamos para que a verba chegue à prefeitura com a máxima celeridade. Destravar o dinheiro da burocracia de Brasília e lavar a quem mais precisa é uma missão do meu mandato”, disse o senador durante a reunião.

Valtinho afirmou que o senador Sérgio Petecão tem sido um fiel parceiro de Rio Branco. Sua vinda a Brasília faz com que os principais gargalos sejam identificados e solucionados com precisão. “O senador Sérgio Petecão é um parlamentar bem relacionado em Brasília. Todas as portas dos ministérios estão de portas abertas para ele. Isso é muito importante para que a gente consiga dar seguimento às obras em execução e as que estão prestes a ser iniciadas”, disse o chefe Casa Civil.

Como coordenador da bancada federal do Acre, Sérgio Petecão é um dos principais responsáveis pelo desembaraço de recursos que saem do governo federal com destino direto aos municípios acreanos. “Sabemos que as nossas cidades dependem destes recursos. Quanto mais celeridade conseguimos dar, mais rápido a população recebe as obras que melhoram diretamente o dia a dia de todos”, finalizou o senador.