Sesacre descarta volta de Comitê Covid e pode anunciar retorno do uso de máscara

Com o aumento dos casos de Covid-19 e uma possível nova onda da doença chegando ao Estado, o ContilNet buscou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que afirmou que o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 não deve retornar.

Além disso, a pasta pode anunciar a recomendação do uso de máscaras novamente no Estado, que deixou de ser obrigatório em março de 2022, com o término da vigência do decreto de estado de calamidade pública e a redução no número de casos. Após isso, o uso de máscaras ainda voltou a ser recomendado em julho deste ano, com um aumento no número de infectados.

O Comitê Covid foi criado para acompanhar a situação da doença no Acre, mas foi encerrado com um decreto publicado no dia 13 de outubro, no Diário Oficial do Estado (DOE), em decorrência da baixa no número de casos.

Na semana passada, a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) registrou 50 novos casos de Covid em todo o Acre. Em semanas anteriores, o Estado nem registrava casos por dia – o que fez com que o boletim deixasse de ser diário para ser publicado semanalmente.