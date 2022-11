Silvio Santos entrega plano de Patrícia e expõe conversa íntima com a filha

Silvio Santos deixou sua mansão no último domingo (30), para as votações das eleições presidenciais, e ao chegar em seu colégio eleitoral, o apresentador e empresário abriu o jogo para um jornalista e não perdeu a chance de alfinetar Patrícia, sua filha, que o substitui no seu programa dominical no SBT. Vale lembrar que o chefão da emissora está afastado desde o início da pandemia, por questões de saúde e para sua segurança.

Dessa forma, o jornalista Roger Turchetti, do programa Intervenção, no Youtube, comentou com Silvio Santos que sua filha havia feito uma campanha para que o pai voltasse às telas da televisão. “A Patrícia fez uma campanha na internet pra você voltar”, informou o comunicador. Em seguida, Silvio Santos respondeu de maneira sincera a informação e disse que, na verdade, Patrícia sempre fica aguardando para substitui-lo no seu pograma.

Com seu conhecido bom humor, Silvio Santos declarou, debochando: “A Patrícia fez? É mentira, você foi atrás dela? Ela tá loura pra ficar lá o ano todo”. O famoso ainda revela a conversa que ambos tem na intimidade: “Ela acorda rezando pra eu não ir. Ai ela fala pra mim assim ‘você não vai, né?’. Mentira, ela quer ir. Você já viu artista não querer aparecer? Poxa Roger, você foi nessa conversa?”. Entretanto, muitos querem saber se a volta de Silvio Santos ao programa acontecerá ou se Patrícia assumirá de vez o comando.

Ao ser questionada, Patrícia deixou no ar a possibilidade de Silvio Santos voltar, no entanto, ficou claro que não seria de maneira fixa. “Eu acho que voltar constante pode ser que ele não queira mais. Mas voltar de vez enquanto, pra poder matar a saudade”, contou. Apesar de também ser carismática com o público, muitos acostumaram a assistir a figura de Silvio Santos todos os domingos na telinha e sentem falta do Dono do Baú.

O apresentador que já se tornou uma imagem icônica da história televisiva, recentemente ganhou até mesmo uma série, pela plataforma de streaming Star+, chamada “O Rei da TV”. Apesar da tentativa de uma homenagem, a opinião tanto de Silvio Santos quanto de suas filhas e outros famosos não foi tão positiva assim. De acordo com a maioria, a obra não retrata Silvio Santos de maneira fiel, como ele realmente é.

Nas palavras de Silvio Santos, a série foi mal feita. “Não é boa nem é ruim. É meio piada. Foi mal feita, não foi bem feita, podiam fazer melhor. Não lembro dos atores da série, mas foi muito mal feita, podia ter sido mais bem feita”, confessa. Diferente do pai, as filhas do empresário fizeram críticas mais duras a obra do Star+. Até mesmo o cabeleireiro de Silvio Santos confirmou que a série não retrata o cliente.