Terça-feira será de sol forte, calor e baixa umidade do ar no Acre; veja temperaturas

O Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que o tempo segue sem mudanças nesta terça-feira (8) em todo o Acre, por conta da permanência do ar quente e seco. A previsão para este dia é de sol forte e calor.

Poucas nuvens se formam ao longo do dia e não há previsão de chuva. A umidade do ar fica baixa e os valores mínimos podem variar entre 30% e 20% em todo o Acre nesta terça-feira, o que coloca as cidades acreanas em estado de atenção para baixa umidade relativa do ar.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 20 e 22ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 35 e 37ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC.