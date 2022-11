Thiago Lacerda vive crise no casamento com Vanessa Lóes

Esta coluna, que tem amigos espalhados por todos os cantos desse Brasil, descobriu que Thiago Lacerda e Vanessa Lóes estão vivendo uma crise no casamento. Os atores estão juntos desde 2001 e são pai de três filhos: Gael, de 15 anos, Cora, de 12, e Pilar, de oito. A turbulência na relação seria tão grande, que colegas de profissão dos artistas dizem que eles estariam separados.

Assim que soube dessa crise, esta colunista que vos escreve procurou a assessoria de Thiago Lacerda por semanas. A informação dada inicialmente era de que eles não conseguiam falar com o ator para saber mais detalhes da história. Após mais alguns dias de insistência, comunicaram: “Infelizmente não tenho nenhuma novidade. Peço desculpas em não poder ajudar”.

Esta coluna também tentou contato diretamente com Thiago Lacerda e Vanessa Lóes através das redes sociais. No entanto, os atores não responderam as mensagens enviadas para seus directs.

Em novembro do ano passado, Vanessa Lóes completou 50 anos e ganhou uma festa surpresa organizada por Thiago, com direito até a música ao vivo. Na ocasião, a atriz agradeceu: “Será que fiquei feliz com a festa surpresa que fizeram os amores da minha vida? Tanto amor que nem sei… Obrigada Thiago Lacerda por tanto”, escreveu ela ao postou vídeos e fotos feliz da vida. Agora, pra esse ano, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Babu Santana termina noivado na ‘miúda’

Outro ator que não vive boa fase na vida amorosa é Babu Santana. Nesta quarta-feira (16), esta coluna contou, com exclusividade, que o ator se separou da noiva Lívia Nascimento. Inclusive, o ‘parabéns’ dado por ele para ela nos stories do Instagram foi bem frio e atrasado… Sabia? Até as fotos da rede social sumiram…

Esta coluna de apenas seis leitores entrou em contato com a assessoria de imprensa do artista, que informou não falar sobre a vida pessoal dos clientes. “Sobre isso, nós não comentamos a vida pessoal dos nossos assessorados”, resumiu.

Babu e Lívia Nascimento estavam juntos desde julho de 2021. O noivado aconteceu três meses depois, em 26 de outubro. “Com a bênção dos filhos! És agora, minha noiva, Lívia Nascimento”, disse ele na ocasião, exibindo as alianças escolhidas para selar o momento marcante.