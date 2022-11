Trailer de filme mostra imagens inéditas de Paulo Gustavo com filhos

A plataforma de streaming Amazon Prime Video divulgou nesta quarta-feira (16/11) o trailer de Filho da Mãe, filme com o ator e comediante brasileiro Paulo Gustavo, que morreu no ano passado vítima de Covid-19.

O vídeo adianta imagens de arquivo de sua infância e adolescência, os bastidores da última turnê do artista pelo Brasil com sua mãe, dona Déa Lúcia, e trechos emocionantes e divertidos do filme, como os depoimentos de amigos e familiares.

A estreia do documentário no Brasil será em 16 de dezembro, exclusivamente no catálogo do Prime Video.

Com direção-geral de Susana Garcia e codireção de Jú Amaral, irmã de Paulo, o filme irá acompanhar mãe e filho em momentos íntimos e inspiradores e mostrará também Paulo Gustavo como marido e pai ao lado de Thales Bretas em várias fases de suas vidas.

