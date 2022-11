Trinta refeições rápidas e saudáveis para perder peso; confira

Acredite ou não, comer macarrão não engorda! Isso com a condição de não exceder as porções e usar ingredientes leves, nada de molhos com creme e muito queijo. Sempre que puder, use macarrão de trigo integral e lembre-se de que uma porção deve cobrir menos da metade do seu prato.

Para o molho, prepare um ragu caseiro com carne, legumes e purê de tomate, com baixo teor de sal e baixo teor de gordura. Acompanhe com um pouco de salada.