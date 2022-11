Veja datas dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 até a final

A abertura da Copa do Mundo 2022 acontece no próximo dia 20, com a partida entre Qatar e Equador. A estreia da seleção brasileira ocorre quatro dias depois, em partida contra a Sérvia que acontece no dia 24 de novembro, às 16h.

O Brasil jogará de três a sete partidas na competição, a depender de seu desempenho nos jogos.

Cabeça de chave do grupo G, a equipe do técnico enfrentará ainda na primeira fase as seleções da Suíça e de Camarões, além da já citada Sérvia.

Avançam na primeira fase os primeiros e segundos colocados de cada grupo.

Caso se classifique na fase de grupos e siga até a final – ou a disputa do terceiro lugar -, a seleção brasileira fará mais quatro partidas.

Veja abaixo a data de todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022:

Fase de grupos

24/11 (quinta-feira) – Brasil x Sérvia – 16h

28/11 (segunda-feira) – Brasil x Suíça – 13h

02/12 (sexta-feira) – Brasil x Camarões – 16h

Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos:

05/12 (segunda-feira) – oitavas de final – 16h

09/12 (sexta-feira) – quartas de final – 12h

13/12 (terça-feira) – semifinal – 16h

17/12 (sábado) – disputa do terceiro lugar – 12h

18/12 (domingo) – final – 12h

Em caso de classificação em segundo lugar na fase de grupos:

06/12 (terça-feira) – oitava de final – 16h

10/12 (sábado) – quartas de final – 12h 14/12 (quarta-feira) – semifinal – 16h

17/12 – (sábado) – disputa do terceiro lugar – 12h

18/12 (domingo) – final – 12h