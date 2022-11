Veja o que abre e fecha em Rio Branco nesta quarta-feira, Dia de Finados

Por conta do feriado de Dia dos Finados, nesta quarta-feira (2), alguns serviços terão alteração no horário de funcionamento em Rio Branco. Serviços essenciais como saúde e segurança são mantidos.

Serviço público

A Organização das Centrais de Atendimento (OCA), assim como o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e as demais repartições públicas não vão abrir durante o feriado. O atendimento retorna normalmente na quinta-feira (3).

Já as unidades de atendimento em saúde, sendo elas de urgência e emergência mantém o funcionamento normal. Na Segurança Pública, as delegacias também seguem com o atendimento normal.

Correios e bancos

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que não haverá expediente nesta quarta (2). Na quinta (13), as agências abrem normalmente.

De acordo com o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), as agências bancárias suspendem os serviços na quarta e retornam com os atendimentos na quinta, das 8h às 13h. Serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Judiciário

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informou que durante o feriado de quarta (2) o expediente será em regime de plantão judicial tanto nas unidades judiciárias quanto administrativas. Com isso, serão atendidas somente medidas urgentes como apreciação de habeas corpus e mandados de segurança.

Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping vai ter alteração no horário de funcionamento nesta quarta-feira (2). As lojas vão abrir das 13h às 21h, já a praça de alimentação funciona das 11h às 21h e o cinema abre de acordo com a programação de filmes da semana.