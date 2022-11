Veja quanto custa passar o réveillon na casa de praia onde Lula descansou

A mansão no sul da Bahia onde Luiz Inácio Lula da Silva descansou logo após derrotar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais é um luxo para poucos — pouquíssimos, na verdade.

A propriedade à beira-mar pertence à família Carletto, que tem entre seus integrantes um deputado federal do Centrão — Ronaldo Carletto, do PP baiano –, e não costuma ser alugada ao longo do ano.

Para o próximo réveillon, porém, o clã autorizou corretores da região acostumados a lidar com clientes endinheirados a negociar o aluguel por temporada, e a pedida é de assustar: nada menos que R$ 600 mil por apenas dez dias de hospedagem. Sim, você não leu errado: R$ 600 mil.

A casa fica na paradisíaca Praia do Satu, na região de Caraíva, a pouco mais de 60 quilômetros ao sul da cidade de Porto Seguro, pelo caminho mais curto.

O imóvel, encravado no alto de uma encosta, passou por uma boa reforma recentemente, pouco antes de hospedar o presidente eleito e sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

A propriedade conta com dez bangalôs privativos, sauna e ofurô. Como parte da área de lazer, há ainda um deck imenso, com piscina, espaço gourmet e vista privilegiada do mar (veja fotos).

Segundo os corretores, é possível regatear o preço. A pedida é de R$ 600 mil, mas eles dizem que com algum esforço dá para convencer os proprietários a fechar a temporada de dez dias no Ano Novo por R$ 550 mil.

Lula viajou para o sul da Bahia na terça-feira seguinte ao segundo turno. Ele retornou para São Paulo no sábado.