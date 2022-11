VÍDEO: Faccionados ameaçam fazer ‘derramamento de sangue’ em municípios do Acre

Áudios e vídeos contendo graves ameaças e anunciando um derramamento de sangue sem precedentes circulam na manhã desta quarta-feira (16) em grupos de aplicativos de conversa de moradores dos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia, no interior do Acre.

A reportagem do ContilNet teve acesso a diversos áudios e vídeos enviado por moradores da área de fronteira, que contém ameaças e discussões entre grupos criminosos. Em um áudio, uma mulher ameaça membros de uma facção rival e revela que os roubos que estão acontecendo em distribuidoras, joalherias, farmácias e comércios são feitos para a compra de munição para manter a guerra entre as facções.

O poder “bélico” é mostrado pelos bandidos em um vídeo e mostra ser tão grande que aparecem diversas pistolas com alongadores (carregador que comporta mais munições) e uma farta quantidade número de munições.

A reportagem teve acesso a uma imagem que mostra até uma granada que foi arremessada contra uma guarnição do Gefron na madrugada desta quarta-feira, durante um confronto no bairro Eldorado.

Até o momento, a segurança pública não divulgou nenhuma operação ou ação mais enérgica na fronteira, ficando assim toda a responsabilidade a cargo de Miliares do 5° Batalhão que estão no limite e exatos, para atender todas as ocorrências de disparos de arma de fogo, troca de tiros, tentativas de homicídios, homicídios e roubos, além dos furtos que são práticas constantes na região.

Confira os prints que mostram a troca de mensagens: